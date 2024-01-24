Ненавидящей зятя теще дали совет

Если отношения с партнером ребенка не сложились, нужно все равно уважать выбор дочери или сына, считает специалист по отношениям, коуч Колин Нолан. Ее совет теще, всей душой ненавидящей своего зятя, опубликовало издание The Mirror.

По словам автора письма, ее 38-летняя дочь уже 17 лет вместе с эгоистичным, ленивым и не принимающим участие в воспитании детей человеком. «Он ведет себя как одиночка, обращается с дочерью как с мамочкой. Она с тем же успехом воспитывала бы детей одна. Но она считает, что я веду себя жестоко по отношению к нему без причины», — написала женщина. Она уточнила, что не говорит о зяте плохого при внуках, но старается игнорировать его, не называет по имени и не ходит в гости к дочери из-за отвращения к мужчине. У специалиста женщина захотела узнать, стоит ли ей изменить поведение.

Нолан указала, что ради уважения к дочери стоит постараться имитировать хотя бы в меру спокойное отношение к зятю, чтобы не разрушить связь с ней и не потерять возможность видеть внуков. «Сейчас она наверняка чувствует, что ей как будто нужно защищать его. Дайте ей немного воздуха и, может быть, она сама увидит, что с мужем не так. Не надо любить его, но в минуты встреч ведите себя цивилизованно ради дочери», — написала Нолан.

«Она уже знает ваше мнение о нем, так что, вероятно, вам стоит меньше ворчать, даже иногда называть его по имени, и она будет больше доверять вам, ощутит себя сильнее и скажет ему: "Я не твоя мать, сделай сам". Но все-таки сделать этот выбор надо ей», — заключила коуч.

Ранее к Нолан обратилась женщина, которая из экономии вместе с супругом переехала к свекрам. С тех пор они ни разу не занимались сексом.