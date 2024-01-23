Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 23 января 2024Забота о себе

Супруги попытались сэкономить и разрушили свою сексуальную жизнь

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Женщина, которая из экономии вместе с супругом переехала к свекрам, пожаловалась коучу Колин Нолан на то, что это решение разрушило их сексуальную жизнь. Письмо женщины и совет специалиста опубликовало издание Mirror.

По словам обратившейся, в прошлом году ее мужу пришлось уйти с работы, потому они решили продать дом и переехать вместе с двухлетней дочерью к его родителям, чтобы сэкономить. С тех пор они ни разу не занимались сексом. «А вчера, когда все уснули, он обнял меня на кухне и поцеловал. Но вместо того, чтобы возбудиться, я почувствовала себя странно и отстранилась, по моему лицу было ясно, как я себя ощущала. Мне из-за этого плохо», — пишет она.

По словам женщины, она очень расстроена из-за того, что за несколько месяцев они с мужем из любовников превратились в друзей. Автор письма добавила, что не знает, как ей поступить и что делать с проблемой.

В ответ Нолан отметила, что женщине нужно немного личного пространства, чтобы разобраться со своими чувствами. Она указала на то, что жить с родителями супруга трудно, даже если отношения с ними хорошие. «Отлучитесь ненадолго, побудьте с семьей или другом, возьмите паузу и посмотрите на все яснее. И вам нужно сказать мужу, что вам не нравится в отношениях», — пишет она.

Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

Нолан уверена, что даже простое упоминание проблемы может принести женщине облегчение, а сейчас и она, и супруг испытывают стресс из-за нехватки секса. «А вместо того, чтобы справляться с этим вдвоем, вы переживаете по отдельности. Признайте, что вы не в лучшей ситуации, согласитесь не паниковать и выработать план дальнейших действий», — заключила она.

Ранее к Нолан обратился 40-летний мужчина, который после 20 лет брака и отъезда из дома дочери-студентки не может простить жене двух измен. Нолан согласилась, что пары часто пересматривают отношения после отъезда детей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Получивших паспорт России украинцев лишат гражданства

      Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции

      Россиянка описала союз с новозеландскими мужчинами фразой «сказка существует»

      Оставшиеся в Севастополе украинские корабли распилят на металл

      В России завершат испытания антидроновых мини-ракет

      Мужчина отправился бродить голым по улицам после расставания с возлюбленной

      Супруги попытались сэкономить и разрушили свою сексуальную жизнь

      Владельцы евробондов в Белоруссии объявили о дефолте

      В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

      В Ливане предупредили Израиль об опасности войны словами «не покажется пикником»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше