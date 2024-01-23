Супруги попытались сэкономить и разрушили свою сексуальную жизнь

Женщина, которая из экономии вместе с супругом переехала к свекрам, пожаловалась коучу Колин Нолан на то, что это решение разрушило их сексуальную жизнь. Письмо женщины и совет специалиста опубликовало издание Mirror.

По словам обратившейся, в прошлом году ее мужу пришлось уйти с работы, потому они решили продать дом и переехать вместе с двухлетней дочерью к его родителям, чтобы сэкономить. С тех пор они ни разу не занимались сексом. «А вчера, когда все уснули, он обнял меня на кухне и поцеловал. Но вместо того, чтобы возбудиться, я почувствовала себя странно и отстранилась, по моему лицу было ясно, как я себя ощущала. Мне из-за этого плохо», — пишет она.

По словам женщины, она очень расстроена из-за того, что за несколько месяцев они с мужем из любовников превратились в друзей. Автор письма добавила, что не знает, как ей поступить и что делать с проблемой.

В ответ Нолан отметила, что женщине нужно немного личного пространства, чтобы разобраться со своими чувствами. Она указала на то, что жить с родителями супруга трудно, даже если отношения с ними хорошие. «Отлучитесь ненадолго, побудьте с семьей или другом, возьмите паузу и посмотрите на все яснее. И вам нужно сказать мужу, что вам не нравится в отношениях», — пишет она.

Нолан уверена, что даже простое упоминание проблемы может принести женщине облегчение, а сейчас и она, и супруг испытывают стресс из-за нехватки секса. «А вместо того, чтобы справляться с этим вдвоем, вы переживаете по отдельности. Признайте, что вы не в лучшей ситуации, согласитесь не паниковать и выработать план дальнейших действий», — заключила она.

Ранее к Нолан обратился 40-летний мужчина, который после 20 лет брака и отъезда из дома дочери-студентки не может простить жене двух измен. Нолан согласилась, что пары часто пересматривают отношения после отъезда детей.