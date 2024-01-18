Дважды пережившему измену жены мужчине дали совет

К специалистке по отношениям Колин Нолан обратился 40-летний мужчина, который после 20 лет брака не может простить жене двух измен. В колонке для Mirror коуч дала совет тяжело переживающему предательство мужу.

По словам мужчины, он всегда был верен жене. В последние пять лет была верна и она, однако ранее она изменяла к супругу. Из-за этого он испытывает к ней недоверие и чувствует обиду. Это обострилось, когда уехала учиться в университет их дочь. «Я думаю, мы любим друг друга, но достаточно ли этого?» — задался вопросом он. Кроме того, отметил мужчина, во время их брака супруга никогда не казалась ему удовлетворенной отношениям. «Честно говоря, я просто жду следующей измены, а это, наверное, неправильно», — заключил он.

Нолан согласилась, что пары часто пересматривают отношения после отъезда детей. Кроме того, добавила она, мужчина явно не пережил боль от измен. «Вы согласились простить ее и двигаться дальше, не проработав проблемы. Кажется, она не раскаялась в содеянном и не пыталась починить брак. Если вы продолжите сдерживать негатив, он будет копиться и однажды приведет ко взрыву», — уверена коуч.

Специалистка предложила мужчине поговорить с женой о своих чувствах и вместе отправиться к семейному психотерапевту. «Если она не согласится (а стоило бы), получите психологическую помощь в одиночку. Это снимет с вас груз и позволит увидеть свое будущее с женой или без нее», — написала Нолан, добавив, что трудно строить честные и любящие отношения с тем, кто не берет ответственности за свои поступки.

Ранее к Нолан обратилась девушка, которая призналась, что не может доверять своему парню, потому что он постоянно врет ей. Нолан ответила, что причиной вранья может быть его собственное недоверие к партнерше.