Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:04, 18 января 2024Забота о себе

Дважды пережившему измену жены мужчине дали совет

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

К специалистке по отношениям Колин Нолан обратился 40-летний мужчина, который после 20 лет брака не может простить жене двух измен. В колонке для Mirror коуч дала совет тяжело переживающему предательство мужу.

По словам мужчины, он всегда был верен жене. В последние пять лет была верна и она, однако ранее она изменяла к супругу. Из-за этого он испытывает к ней недоверие и чувствует обиду. Это обострилось, когда уехала учиться в университет их дочь. «Я думаю, мы любим друг друга, но достаточно ли этого?» — задался вопросом он. Кроме того, отметил мужчина, во время их брака супруга никогда не казалась ему удовлетворенной отношениям. «Честно говоря, я просто жду следующей измены, а это, наверное, неправильно», — заключил он.

Нолан согласилась, что пары часто пересматривают отношения после отъезда детей. Кроме того, добавила она, мужчина явно не пережил боль от измен. «Вы согласились простить ее и двигаться дальше, не проработав проблемы. Кажется, она не раскаялась в содеянном и не пыталась починить брак. Если вы продолжите сдерживать негатив, он будет копиться и однажды приведет ко взрыву», — уверена коуч.

Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

Специалистка предложила мужчине поговорить с женой о своих чувствах и вместе отправиться к семейному психотерапевту. «Если она не согласится (а стоило бы), получите психологическую помощь в одиночку. Это снимет с вас груз и позволит увидеть свое будущее с женой или без нее», — написала Нолан, добавив, что трудно строить честные и любящие отношения с тем, кто не берет ответственности за свои поступки.

Ранее к Нолан обратилась девушка, которая призналась, что не может доверять своему парню, потому что он постоянно врет ей. Нолан ответила, что причиной вранья может быть его собственное недоверие к партнерше.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Китай отказал Украине во встрече с премьером КНР. Зеленский сделал вид, что и сам не хотел

      Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область

      На Украине впервые применили импровизированную систему ПВО

      В ЕП назвали уловкой предложение передать ракеты Taurus Украине

      «Самая сексуальная юристка в мире» снялась в бикини в откровенной позе

      Сельский дом культуры в России проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей

      Террористка Трепова поспорила с экспертами о своей вменяемости

      В США отметили реакцию России на провокации Запада

      Россиянам рассказали об инфляции внутри семей

      Россиянам назвали неочевидный симптом приводящей к инфаркту болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше