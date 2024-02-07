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12:14, 7 февраля 2024Культура

Звезда «Ведьмака» раскрыл свое отношение к постельным сценам

Актер Генри Кавилл признался в дискомфорте из-за постельных сцен

Кадр: Сериал «Тюдоры»

Известный голливудский актер, звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл раскрыл свое отношение к постельным сценам в выпуске Happy Sad Podcast. Запись интервью со звездой доступна на YouTube.

Кавилл заявил, что современные киноделы злоупотребляют постельными сценами. Большая часть из них, по мнению актера, не несет смысла и доставляет дискомфорт на съемочной площадке.

«У вас возникает чувство: "Это действительно необходимо? Или это просто люди, на которых меньше одежды?". И вот тут ты начинаешь чувствовать себя еще более неуютно», — признался Кавилл.

При этом звезда «Ведьмака» отметил, что в некоторых случаях постельные сцены могут быть уместны и способствовать развитию сюжета.

Ранее координатор интимных сцен в кино Элль Макэлпайн рассказала, как звезды реагируют на подобные съемки. Она также поделилась советом, который дала актрисе Эмме Стоун во время работы над картиной «Бедные-несчастные».

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      Мария Рюрикова
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