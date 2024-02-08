50-летняя россиянка организовала бордель и размещала в сети объявления о работе

В Сибири организовавшую бордель 50-летнюю женщину отправили под домашний арест

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести фигурантов, подозреваемых в организации и вовлечении в занятие проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении 50-летней женщины-организатора борделя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных фигурантов — в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, 50-летняя женщина организовала преступную группу, которая занималась организацией и вовлечением в занятие проституцией женщин в разных частях Новосибирска. Она определила график работы всех участников и установила список мест, где будут оказываться интимные услуги клиентам.

Для проживания «работниц» лидер арендовала квартиру, которая использовалась для ежедневных сборов участников группы. В деятельность борделя обвиняемая регулярно вовлекала жительниц города и через администратора размещала объявления о высокооплачиваемой работе с предоставлением бесплатного жилья в социальных сетях.

Изначально деятельность преступной группы была организована с мая 2021 по август 2023 года. Ее пресекли сотрудники полиции. Однако спустя месяц организатор с двумя сотрудницами вновь «открыли» бордель, но уже с другими женщинами.

Ранее в Екатеринбурге силовики обнаружили подпольный бордель, работавший под видом массажного салона. Нелегальное заведение располагалось напротив одного из городских участков полиции.