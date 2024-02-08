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13:36, 8 февраля 2024Культура

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

Shot: актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали с болью в груди

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, артист упал на улице во время гастролей в Красноярске. После возвращения в Москву Панкратов-Черный почувствовал себя плохо и пожаловался на сильную боль в груди. Прибывшие на место врачи скорой помощи отвезли его в больницу.

Сначала медики подозревали у звезды фильма «Мы из джаза» инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением. Из-за многочисленных травм Панкратову-Черному стало тяжело дышать — у него обнаружили неполную вентиляцию легкого.

Предположительно, на самочувствие артиста также повлияли старые переломы, полученные на съемках. Врачи рекомендовали звезде соблюдать покой.

Ранее в Санкт-Петербурге планово госпитализировали актера и музыканта Михаила Боярского.

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      Мария Рюрикова
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