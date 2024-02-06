Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Актер Михаил Боярский лег в Мариинскую больницу

Актер и музыкант Михаил Боярский лег в Мариинскую больную в Санкт-Петербурге. О госпитализации артиста сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Боярского заметили в вестибюле медучреждения, при себе у него была сумка с вещами. По данным источника, госпитализация актера носит плановый характер. Предварительно известно, что ему проведут коронарографию и стентирование.

За последние месяцы Боярский несколько раз попадал в больницу. Перед Новым годом артиста экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. У него диагностировали проблемы с сердцем.

После последней госпитализации Боярский вышел на сцену Театра имени Ленсовета. Артиста встретили овациями.