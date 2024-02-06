Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:43, 6 февраля 2024Культура

Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Актер Михаил Боярский лег в Мариинскую больницу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и музыкант Михаил Боярский лег в Мариинскую больную в Санкт-Петербурге. О госпитализации артиста сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Боярского заметили в вестибюле медучреждения, при себе у него была сумка с вещами. По данным источника, госпитализация актера носит плановый характер. Предварительно известно, что ему проведут коронарографию и стентирование.

За последние месяцы Боярский несколько раз попадал в больницу. Перед Новым годом артиста экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. У него диагностировали проблемы с сердцем.

После последней госпитализации Боярский вышел на сцену Театра имени Ленсовета. Артиста встретили овациями.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России объяснили отказ США говорить о крушении Ил-76

      В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

      Ольга Серябкина показала внешность без косметики

      Глава Евросовета призвал Конгресс США выделить средства на поддержку Украины

      Против россиянина возбудили дело о госизмене за сотрудничество с СБУ

      В России объявили о завершении периода антикризисных налоговых мер

      Надеждин попросил Центризбирком перенести рассмотрение его регистрации на выборы

      СК возбудил уголовное дело после попытки похищения ребенка в Башкирии

      Новый премьер Казахстана заявил о необходимости решительных мер

      ВСУ ударили по центру российского села в приграничном регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше