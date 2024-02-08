Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 8 февраля 2024Мир

Аргентина не подтвердила планы передать Украине российские вертолеты

Посол: власти Аргентины не подтверждают передачу ВСУ российских вертолетов

Фото: Alejandro Martа / Globallookpress.com

Аргентина не подтвердила планы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолетов российского производства. Об этом рассказал посол России Дмитрий Феоктистов в интервью РИА Новости.

Посол отметил, что предыдущий аргентинский президент Альберто Фернандес придерживался принципа о недопустимости передачи вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину. «Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются», — добавил он.

Феоктистов также подчеркнул, что позиция России в этом вопросе однозначна: Москва считает это неприемлемым. Кроме того, такой поступок нарушил бы сертификат пользования военной техникой российского производства, который запрещает передавать ее третьим странам без согласия страны-производителя.

В декабре сообщалось, что администрация нового президента Аргентины Хавьера Милея хочет передать ВСУ в качестве помощи два неисправных транспортных вертолета Ми-171Е, ранее купленных у России.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

      Республиканцев США пристыдили переворачивающимся в гробу Рейганом

      Россиянам перечислили ежедневные привычки для поддержания идеального веса

      Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Байден указал на причину критической ситуации на Украине

      Звезда ТНТ рассказала о влюбленности в Киркорова

      Начался суд над свидетелем по делу бывшего замглавы Минэнерго России о взятке

      Аргентина не подтвердила планы передать Украине российские вертолеты

      На Украине главу Верховного суда Крыма обвинили в госизмене

      Генерал ВСУ Сырский побывал под Бахмутом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше