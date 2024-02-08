Аргентина не подтвердила планы передать Украине российские вертолеты

Посол: власти Аргентины не подтверждают передачу ВСУ российских вертолетов

Аргентина не подтвердила планы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолетов российского производства. Об этом рассказал посол России Дмитрий Феоктистов в интервью РИА Новости.

Посол отметил, что предыдущий аргентинский президент Альберто Фернандес придерживался принципа о недопустимости передачи вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину. «Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются», — добавил он.

Феоктистов также подчеркнул, что позиция России в этом вопросе однозначна: Москва считает это неприемлемым. Кроме того, такой поступок нарушил бы сертификат пользования военной техникой российского производства, который запрещает передавать ее третьим странам без согласия страны-производителя.

В декабре сообщалось, что администрация нового президента Аргентины Хавьера Милея хочет передать ВСУ в качестве помощи два неисправных транспортных вертолета Ми-171Е, ранее купленных у России.