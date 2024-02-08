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08:31, 8 февраля 2024Силовые структуры

Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» рассказал об операциях под Артемовском

Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» Борисов рассказал об операциях под Артемовском
Здание медицинского колледжа с позициями ВСУ в западной части Артемовска

Здание медицинского колледжа с позициями ВСУ в западной части Артемовска. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовые операции под Артемовском (украинское название — Бахмут) шли поэтапно: вначале подразделения с боем брали конкретные точки в линии обороны противника. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший заключенный Виктор Борисов (имя изменено), который командовал штурмовиками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на этом направлении.

По словам Борисова, он командовал отделением — обычно это около пяти бойцов, но в его с пополнением было восемь. Несколько отделений входят в отряд, а он, в свою очередь, входит в направление. Когда бойцы занимали точку, то передавали координаты командованию — и оно знало, где они находятся.

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«Это было очень удобно и позволяло оперативно принимать правильные тактические решения», — рассказал Борисов.

Как отметил собеседник «Ленты.ру», данные бойцы ЧВК «Вагнер» передавали не прямым текстом, а при помощи определенной азбуки, которая ежедневно менялась. Заняв точку, они ждали другие отделения — те подтягивались и занимали свои позиции.

«Очень важно было действовать слаженно: тот, кто лез куда-то один, рисковал оказаться зажатым противником с нескольких сторон. Помню, однажды мы вышли на боевую позицию — и противник стал нас поливать из всего, что у него было. Мы минут 40 просто лежали неподвижно», — сказал Борисов.

Полную версию интервью с командиром штурмовиков ЧВК «Вагнер» можно прочитать здесь.

Ранее командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров с позывным Лотос записал видеообращение, в котором поиронизировал над сообщениями о своем исчезновении.

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      Владимир Седов
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