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12:33, 8 февраля 2024Мир

Байден указал на причину критической ситуации на Украине

Байден: Украина находится в критической точке конфликта из-за сокращения помощи

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина находится на критической точке конфликта из-за сокращения помощи союзников. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Bloomberg.

Американский лидер указал на то, что украинские союзники бросают Киев, в то время как Украина находится на критической точке конфликта.

«А мы что делаем? Отступаем?» — возмутился Байден, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине, который не прошел голосование в Сенате США.

Ранее американский политик Вивек Рамасвами высмеял Байдена за появление на публике в галстуке в цветах украинского флага. По его словам, даже президент Украины Владимир Зеленский не носит такое.

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      Дарья Балацкая
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