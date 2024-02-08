Байден указал на причину критической ситуации на Украине

Байден: Украина находится в критической точке конфликта из-за сокращения помощи

Украина находится на критической точке конфликта из-за сокращения помощи союзников. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Bloomberg.

Американский лидер указал на то, что украинские союзники бросают Киев, в то время как Украина находится на критической точке конфликта.

«А мы что делаем? Отступаем?» — возмутился Байден, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине, который не прошел голосование в Сенате США.

Ранее американский политик Вивек Рамасвами высмеял Байдена за появление на публике в галстуке в цветах украинского флага. По его словам, даже президент Украины Владимир Зеленский не носит такое.