В США высмеяли Байдена из-за галстука в цветах украинского флага

Рамасвами: появление Байдена в галстуке в цветах флага Украины неприемлемо

Президент США Джо Байден носит флаг Украины, что неприемлемо и многое говорит о больной психологии их отношений. Так американский политик Вивек Рамасвами высмеял Байдена за появление в галстуке в цветах украинского флага на своей странице в социальной сети X.

«Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы [Владимир] Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений», — написал он.

Ранее стало известно, что Минюст США опубликует отчет о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами. Уточняется, что президента обвинять не будут, однако его помощникам могут быть предъявлены уголовные обвинения.

