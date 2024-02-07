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11:15, 7 февраля 2024Мир

В США высмеяли Байдена из-за галстука в цветах украинского флага

Рамасвами: появление Байдена в галстуке в цветах флага Украины неприемлемо

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден носит флаг Украины, что неприемлемо и многое говорит о больной психологии их отношений. Так американский политик Вивек Рамасвами высмеял Байдена за появление в галстуке в цветах украинского флага на своей странице в социальной сети X.

«Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы [Владимир] Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений», — написал он.

Ранее стало известно, что Минюст США опубликует отчет о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами. Уточняется, что президента обвинять не будут, однако его помощникам могут быть предъявлены уголовные обвинения.

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      Дарья Балацкая
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