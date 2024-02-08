Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

В Белоруссии открыли новую погранзаставу «Мохро» на границе с Украиной

В Ивановском районе Брестской области Белоруссии открыли новую погранзаставу «Мохро». Об этом сообщает БелТА.

Новая погранзастава будет охранять участок границы с Украиной протяженностью более 30 километров. Отмечается, что он оборудован системой сигнализации «Ворон» с видеонаблюдением, контрольно-следовой полосой, автоматизированным постом технического наблюдения, наблюдательными вышками и инженерными заграждениями.

Ранее замначальника Гомельской пограничной группы полковник Сергей Свентецкий сообщал, что в рамках укрепления границы с Украиной Госпогранкомитет Белоруссии продолжит в 2024 году наращивать инженерную инфраструктуру и совершенствовать подготовку личного состава. При этом он отметил, что не видит риска нападения со стороны Киева.