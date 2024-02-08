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11:22, 8 февраля 2024Ценности

Блогерша нашла способ сэкономить на свадебных нарядах подружек невесты

Кадр: @millennialmoneyhoney / Tiktok

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) с никнеймом @millennialmoneyhoney нашла способ сэкономить на свадебных нарядах подружек невесты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитает 47,9 тысяч подписчиков.

Девушка рассказала, что ей нужно было подготовиться к торжественному мероприятию сестры. По ее словам, все наряды, в том числе для родственников, она купила в комиссионных магазинах. Так, в видео инлюэнсерша продемонстрировала черное платье с открытыми плечами и разрезом спереди, которое было предназначено для репетиции. Кроме того, она показала два платья матери. Одно из них оформлено абстрактным принтом, а другое — сияющими стразами в области декольте. При этом девушка отметила, что второе платье, которое она приобрела для матери, стоит всего пять долларов (450 рублей).

Зрители оценили данное видео в комментариях. «У меня отвисла челюсть от платья твоей мамы за пять долларов на свадьбу. Похоже, оно было сделано именно для нее», «У тебя потрясающий вкус. Вы все выглядите красиво», «Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы обязательно сделала так на своей свадьбе», — писали они.

Ранее пользователи сети обругали свадебные наряды жениха и гостей словами «мусорные мешки». Тогда анонимный юзер опубликовал на популярной онлайн-платформе кадры с торжества. На одном фото был запечатлен, по его словам, жених, одетый в серые шорты и повседневную бежевую футболку, покрытую пятнами.

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      Мария Винар
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