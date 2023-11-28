Наряды жениха и гостей на свадьбе обругали в сети словами «мусорные мешки»

Пользователи сети обругали свадебные наряды жениха и гостей словами «мусорные мешки». Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Анонимный юзер с никнеймом u/lavender_dreams95 опубликовал кадры с торжества. На одном фото был запечатлен, по его словам, жених, одетый в серые шорты и повседневную бежевую футболку, покрытую пятнами. На другом снимке — невеста в традиционном свадебном платье и приглашенные на торжество гости. Одна женщина пришла на праздничное мероприятие в оранжевом платье и ковбойских сапогах, а вторая — в синей облегающей футболке, джинсах и без обуви.

Комментаторы не оценили внешний вид жениха и гостей, подвергнув их критике. «Это было в тюремной комнате для свиданий?», «Помимо заляпанной маслом футболки, помимо босых ног, у меня так много вопросов», «Не хотите тратить деньги на свадьбу, но хоть что-нибудь чистое наденьте!», «Мне просто грустно, что люди так к себе относятся», «Их дресс-код был в стиле "нашел это в мусорном мешке"?» — возмущались они.

Ранее пользовательница сети Хана (фамилия неизвестна) с никнеймом thisishanab показала свой свадебный наряд и возмутила зрителей. Девушка примерила на камеру белое корсетное мини-платье с длинными рукавами и отделкой из кружева. При этом данный предмет гардероба бренда Oh Polly стоимостью 62 фунта (примерно семь тысяч рублей) сдавливал бюст девушки и обнажал большую его часть.