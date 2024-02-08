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14:14, 8 февраля 2024Среда обитания

Бывшие фабрики IKEA стали выпускать больше мебели

Две бывшие фабрики IKEA нарастили выпуск мебели до 250 наименований

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Две бывшие фабрики IKEA, «Лузалес-Тихвин» и «Лузалес-Вятка», нарастили выпуск мебели. О том, что преемницы производств шведской компании стали делать больше мебели, сообщает «Прайм» со ссылкой на представителей ООО «Лузалес».

На данный момент предприятия выпускают более 250 наименований мебели и продолжают работать над расширением ассортимента. Продукция реализуется не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане. По словам руководителя представительства компании «Лузалес» в Москве Владимира Ганяхина, продажи продукции растут.

«Мы осуществляем не только поставку мебели из наших коллекций, но и готовы к производству продукции под собственной маркой заказчика», — заявил Ганяхин, добавив, что сейчас компания рассматривает вопрос производства мебели для школ и детских садов, а также меблировки квартир от застройщика.

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Заявка ООО «Лузалес» на приобретения двух заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях была одобрена в феврале 2023 года. В марте организация купила фабрики, а летом состоялся перезапуск производства.

Ранее стало известно о возобновлении работы бывшего завода IKEA в Новгородской области. Предприятие перезапустили под брендом «Экстраверт».

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      Александра Качан
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