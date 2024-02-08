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07:02, 8 февраля 2024Мир

Названы возможные поставщики оружия Украине из третьих стран

Полковник Кошкин допустил поставки оружия Украине из Японии и Южной Кореи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Союзники США и Евросоюза из третьих стран могут начать поставки оружия Украине, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал государства, которые готовы отправить Киеву боеприпасы.

«Сейчас стараются что-то взять в Южной Корее, в Японии. Для поисков боеприпасов Украине можно рассматривать весь мир и все те государства, которые готовы помогать США, конкретным европейским государствам в интересах продолжения украинского конфликта. Наверное, так выглядит эта схема. Она, конечно же, в определенной степени является весьма конфиденциальной. Они договорились в открытой печати не пользоваться ни цифрами, ни всевозможными объяснениями кто, сколько и когда поставит боеприпасы», — сказал он.

По его мнению, такие поставки вряд ли будут значительными.

Масштабные поставки уже позади, когда дождь из долларов и евро сыпался на голову кабинета [президента Украины Владимира] Зеленского и всех Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас это не так-то просто. Американцы в конгрессе блокируют законопроект. Естественно, что не так легко и просто было выделять деньги Евросоюзу

Андрей Кошкинвоенный эксперт

Как заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью CNN, некоторые члены ЕС ведут переговоры с третьими странами о покупке снарядов для Киева. При этом он отметил, что общего европейского подхода в этом вопросе нет.

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