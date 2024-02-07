Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 7 февраля 2024Мир

В Чехии заявили о переговорах членов ЕС с другими странами о снарядах для Киева

МИД Чехии: ряд членов ЕС ведет диалог со странами вне блока о снарядах для Киева

Фото: Reuters

Ряд государств-членов ЕС ведут диалог со странами вне блока о покупке снарядов для Киева. О переговорах заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью CNN.

«Я думаю, разные страны занимаются этим, но у нас нет общего европейского подхода. Идея состоит в том, чтобы был европейский подход на базе ЕС», — сказал дипломат.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал ЕС отказаться от поставок в третьи страны из-за Украины. По его словам, это самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов Киеву.

Кроме того, ЕС предоставил Украине системы разминирования DOK-ING MV-10. Новая техника была передана Украине во время последней поездки Борреля в Киев. Помимо этого, отмечается, что поставки MV-10 проходят в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Это и есть тот самый апокалипсис. Конец всему». Медведев описал сценарий войны России и НАТО

      Грузчик в аэропорту написал оскорбление на багаже туриста и вызвал споры в сети

      Президент Польши поверил словам Трампа об окончании конфликта на Украине

      Стало известно об обменивавших золото на доллары российских банках

      Европе предрекли газовый кризис из-за атак хуситов

      В Москве заметили купающегося голым в снегу пациента наркологии

      Бритни Спирс раскрыла неожиданный изъян своего тела

      Раскрыта причина неизлечимости рака

      Имущество актера Дмитрия Назарова в России оказалось под угрозой

      Замглавы ФСИН Гиричева сняли с должности спустя меньше года после назначения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше