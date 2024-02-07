В Чехии заявили о переговорах членов ЕС с другими странами о снарядах для Киева

МИД Чехии: ряд членов ЕС ведет диалог со странами вне блока о снарядах для Киева

Ряд государств-членов ЕС ведут диалог со странами вне блока о покупке снарядов для Киева. О переговорах заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью CNN.

«Я думаю, разные страны занимаются этим, но у нас нет общего европейского подхода. Идея состоит в том, чтобы был европейский подход на базе ЕС», — сказал дипломат.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал ЕС отказаться от поставок в третьи страны из-за Украины. По его словам, это самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов Киеву.

Кроме того, ЕС предоставил Украине системы разминирования DOK-ING MV-10. Новая техника была передана Украине во время последней поездки Борреля в Киев. Помимо этого, отмечается, что поставки MV-10 проходят в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 миллионов евро.