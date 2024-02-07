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11:18, 7 февраля 2024Мир

ЕС предоставил Украине системы разминирования

ЕС передал Украине системы разминирования DOK-ING MV-10

Кадр: DOK-ING Ltd / YouTube

Европейский союз (ЕС) предоставил Украине системы разминирования DOK-ING MV-10. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

Новая техника была передана Украине во время последней поездки в Киев главы евродипломатии Жозепа Борреля. Помимо этого, отмечается, что поставки MV-10 проходят в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 миллионов евро. Украинским операторам также будут показывать, как использовать эти системы.

6 февраля член Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о прибытии Борреля в Киев. Он также отметил, что имел возможность немного поговорить с политиком в поезде. Незадолго до этого глава евродипломатии был в Польше.

В сентябре 2023 года стало известно, что Минобороны Украины начало переговоры с хорватской и словацкой компаниями по локализации производства машин для разминировании на территории страны. В тот момент речь шла о хорватской компании DOK-ING и словацкой Wa Industries. Киев интересовали машины MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.

MV-10 — система разминирования, созданная DOK-ING. Помогает в обезвреживании противопехотных и противотанковых мин. Управление техникой может быть дистанционным благодаря спецпульту.

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      Варвара Кошечкина
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