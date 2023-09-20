Украина локализует производство машин для разминирования
Представители Министерства обороны Украины ведут переговоры с хорватской и словацкой компаниями по локализации производства машин для разминировании на территории страны. Об этом заявил замначальника управления противоминной деятельности Минобороны Украины Олег Шуварский, передает Telegram-канал Military Media Center.
Речь идет о хорватской компании DOK-ING и словацкой Way Industries. Киев интересуют машины MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.
Также Шуварский рассказал, что сейчас украинские производители пытаются самостоятельно выпускать подобную технику, однако предложенные образцы не соответствуют критериям безопасности. Их сертифицирует Минобороны вместе с Минэкономики.
Ранее стало известно, что Украина может получить истребители Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Об этом сообщило издание Intelligence Online.