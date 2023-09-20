Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 20 сентября 2023Бывший СССР

Украина локализует производство машин для разминирования

Киев ведет переговоры по локализации выпуска машин для разминирования
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Представители Министерства обороны Украины ведут переговоры с хорватской и словацкой компаниями по локализации производства машин для разминировании на территории страны. Об этом заявил замначальника управления противоминной деятельности Минобороны Украины Олег Шуварский, передает Telegram-канал Military Media Center.

Речь идет о хорватской компании DOK-ING и словацкой Way Industries. Киев интересуют машины MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.

Также Шуварский рассказал, что сейчас украинские производители пытаются самостоятельно выпускать подобную технику, однако предложенные образцы не соответствуют критериям безопасности. Их сертифицирует Минобороны вместе с Минэкономики.

Ранее стало известно, что Украина может получить истребители Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Об этом сообщило издание Intelligence Online.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Один из крупнейших производителей бензина в России предупредил о дефиците

    В США назвали число обученных бойцов ВСУ

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости