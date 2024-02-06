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07:51, 6 февраля 2024Бывший СССР

В Раде заявили о прибытии Борреля в Киев

Депутат Рады Гончаренко заявил, что в Киев прибыл глава дипломатии ЕС Боррель
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Wana News Agency / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев», — написал он. Гончаренко подчеркнул, что имел возможность с ним немного поговорить в поезде.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от поставок в третьи страны из-за Украины. Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал его. По мнению чиновника, третьи страны должны «подождать» в вопросах импорта вооружений, так как поставки туда являются менее срочными в сравнении с Украиной.

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      Юлия Мискевич
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