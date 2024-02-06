В Раде заявили о прибытии Борреля в Киев

Депутат Рады Гончаренко заявил, что в Киев прибыл глава дипломатии ЕС Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев», — написал он. Гончаренко подчеркнул, что имел возможность с ним немного поговорить в поезде.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от поставок в третьи страны из-за Украины. Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал его. По мнению чиновника, третьи страны должны «подождать» в вопросах импорта вооружений, так как поставки туда являются менее срочными в сравнении с Украиной.