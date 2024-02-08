Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы Нацбанка Украины

Der Standard: прокуратура Австрии завела дело о хищении против экс-главы НБУ

Австрийский суд отказал Киеву в экстрадиции бывшего директора Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом сообщает газета Der Standard.

Шевченко уехал из Украины в сентябре 2022 года и подал ходатайство о предоставлении убежища. Власти Украины отправляли запрос на экстрадицию банкира, однако Австрия отклонила его, уточняет издание. В то же время австрийская антикоррупционная прокуратура (WKStA) начала вести расследование в отношении экс-главы НБУ.

Его подозревают в злоупотреблении общественным доверием и отмывании денег, в частности, в хищении 5,5 миллионов евро. В свою очередь, Шевченко считает, что его преследуют по политическим мотивам. По его мнению, причиной стали разногласия между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским по вопросу политики Нацбанка после февраля 2022 года.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Кирилла Шевченко в розыск на фоне подозрений, выдвинутых в ходе расследования дела по растрате средств «Укргазбанка».