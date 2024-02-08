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18:04, 8 февраля 2024Бывший СССР

Депутат Грузии обвинил президента в иноагентстве

Депутат Грузии Субари обвинил президента Зурабишвили в иноагентстве

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Депутат от общественного движения «Сила народа» Созар Субари обвинил действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили во враждебности к стране в интервью телеканалу «Имеди».

«Я не могу назвать выступление Саломе Зурабишвили критическим, это было враждебное выступление против страны. Это было выступление не президента Грузии, это было выступление иностранного агента», — заявил политик.

Значительную часть своего ежегодного отчета Саломе Зурабишвили посвятила обвинению властей и необходимости перемен посредством предстоящих этой осенью парламентских выборов.

«Когда президент страны абсолютно сознательно, осознанно и неоднократно нарушает Конституцию Грузии, это вражда стране. Когда президент страны ездит за границу или во время встречи с иностранными коллегами в Грузии прямо говорит, что Грузия не заслуживает вступления в Евросоюз и получения статуса кандидата, это вражда», — сообщил Субари.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с ежегодным отчетом в парламенте, обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в антизападной пропаганде и увеличении зависимости страны от России.

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      Валентин Карант
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