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13:18, 6 февраля 2024Бывший СССР

Президент Грузии обвинила правящую партию в зависимости страны от России

Президент Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в зависимости страны от РФ
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с ежегодным отчетом в парламенте, обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в антизападной пропаганде и увеличении зависимости страны от России. Об этом сообщает РИА Новости.

«К категории гибридной войны относится массовая российская иммиграция, которая оказала прямое влияние на экономику и в целом увеличила зависимость страны от российских денег и рынков, а также долю российского капитала в стране» — заявила политик.

Зурабишвили также считает, что в стране ведется антизападная и псевдонациональная пропаганда, поощрение пророссийских групп и их финансирование.

Ранее президент назвала Россию вечным врагом Грузии.

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