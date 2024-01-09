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13:32, 9 января 2024Бывший СССР

Президент Грузии назвала Россию вечным врагом

Зурабишвили: всегда было ощущение, что Россия — враг Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что всегда считала Россию врагом Грузии. Об этом пишет «Грузия Online».

Зурабишвили предположила, что Россия негативно относилась к Грузии в течение всего времени с момента получения независимости. По ее словам, такое ощущение всегда было и у нее самой, и у ее родственников.

«Возможно — я не знаю — в России кто-то думает о том, что могут быть иные отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует — нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — заявила грузинский президент.

Также Зурабишвили подчеркнула, что как и ее отец, Леван Зурабишвили, она считает возможным объединение народа Грузии хотя бы потому, что у страны один враг — Россия.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили допустила фашистское высказывание в отношении русскоязычных жителей страны. Мдинарадзе ответил на заявление грузинского лидера, что ее возмущает нахождение в стране русскоязычных жителей.

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      Юрий Леонов
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