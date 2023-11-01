В высказывании президента Грузии нашли фашизм

Грузинский депутат Мдинарадзе нашел фашизм в словах президента Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила фашистское высказывание в отношении русскоязычных жителей страны. Дискриминацию в словах грузинского лидера нашел исполнительный секретарь правящей партии республики Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

Мдинарадзе рассказал, что его детей воспитывает украинка, которая говорит по-русски. Ее считают членом семьи и за время работы она научилась говорить по-грузински. «Что за фашистские оценки», — заявил Мдинарадзе.

Ранее Зурабишвили возмутилась нахождению в стране русскоязычных жителей. «Очень нервирует, когда в твоей стране есть люди, говорящие на языке врага. И когда думают, что они дома», — сказала она.

18 октября парламенту Грузии не удалось набрать достаточно голосов, чтобы завершить процедуру импичмента президента страны. Объявление импичмента поддержали 86 депутатов из парламентского большинства. Для завершения процедуры не хватило 14 голосов.