Парламенту Грузии не удалось объявить импичмент Зурабишвили

Парламенту Грузии не хватило 14 голосов для завершения импичмента Зурабишвили

Парламенту Грузии не удалось набрать достаточно голосов, чтобы завершить процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом в среду, 18 октября, сообщает «Интерфакс».

Объявление импичмента поддержали 86 депутатов из парламентского большинства. Для завершения процедуры не хватило 14 голосов. При этом представители парламентской оппозиции в голосовании не участвовали.

Ранее Зурабишвили заявила, что не собирается покидать занимаемый пост на фоне решения Конституционного суда республики об импичменте.

До этого Конституционный суд Грузии признал президента республики нарушившей закон из-за поездки за рубеж, что позволяет начать процедуру импичмента. Для отставки президента были необходимы голоса двух третей парламента.