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12:12, 8 февраля 2024Мир

ЕС раскритиковал своих членов за попадание запрещенных товаров в Россию

Politico: ЕС потребовал от своих членов пресечь незаконный поток товаров в РФ

Фото: Paul Teysen / Unsplash

Руководство Европейского союза (ЕС) раскритиковало правительства своих членов за попадание запрещенных товаров в находящуюся под санкциями Россию. Об этом сообщает Politico.

Брюссель потребовал от правительства ЕС срочно пресечь незаконный поток товаров в Россию, чтобы взять под свой контроль «закрытие лазеек в санкциях».

Глава финансов ЕС Мейрид МакГиннесс и глава отдела торговли Валдис Домбровскис заявили, что вскоре поделятся «подробной информацией» о том, где компании уклоняются от санкций. Уточняется, что товары, попавшие под санкции из Евросоюза, реэкспортируются в Россию через вторые страны, а также через дочерние фирмы европейских компаний, которые производят товары за пределами блока. Хотя эти предметы не являются оружием, но могут быть использованы в военных целях и попасть на поле боя.

Как отмечает издание, Европейская комиссия изучает возможность создания органа, который будет обеспечивать соблюдение санкций. «Эта идея набирает популярность и может оказаться в повестке дня президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, если она будет назначена на второй срок», — приводит издание слова европейского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

Ранее стало известно о подготовке нового 13-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Однако ЕК не будет включать в него новые запреты на импорт из России.

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      Дарья Балацкая
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