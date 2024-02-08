ФСБ рассекретила данные о расправе нацистов над членами «Молодой гвардии»

ФСБ рассекретила данные о расстрелах членов «Молодой гвардии» в Краснодоне

ФСБ рассекретила архивные материалы, свидетельствующие о расправе в годы Великой Отечественной войны над членами «Молодой гвардии» в Краснодоне. Данные о расстрелах, устроенных нацистами, приводятся на сайте ведомства.

В январе 1943 года немецкая жандармерия по наводке тайных осведомителей Василия Громова и его пасынка Геннадия Почепцова обнаружила ячейку молодежной подпольной организации «Молодая гвардия», состоящей из юношей и девушек в возрасте от 14 до 19 лет. Их схватили и погубили.

В феврале того же года Советская Армия освободила Краснодон, а уже в августе прошел суд над палачами молодых подпольщиков. Следователь местной полиции Михаил Кулешов и тайные осведомители фашистов были приговорены к высшей мере. Немецких жандармов отправили в трудовые лагеря на 25 лет.

Материалы были опубликованы 8 февраля в День памяти юных героев-антифашистов. Памятная дата была утверждена Генассамблеей ООН в 1964 году.

В октябре 2023 года сообщалось, что ФСБ обнародовала архивы об условиях содержания советских пленных в крупнейшем лагере «Шталаг-1А» в Восточной Пруссии в годы Второй мировой войны.