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13:46, 8 февраля 2024Экономика

Росстат раскрыл причину неожиданного роста ВВП

«Ъ»: Росстат связал неожиданный рост ВВП России с рекордным накоплением запасов

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Ставший во многом неожиданным рост ВВП России на 3,6 процента (предварительная оценка Росстата) в 2023 году объясняется рекордным с 1995 года накоплением запасов. Об этом со ссылкой на материалы Росстата пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как указал Александр Исаков из Bloomberg Economics, запасы (разница между предложением товаров и услуг, то есть выпуска и импорта, и их использованием) выросли в 2023 году на 19,8 процента при росте инвестиций на 10,5 процента. Такой результат обеспечил вклад валового накопления (капитал плюс запасы) в ВВП в размере 4,4 процентного пункта.

Помимо него, на 2,9 процентного пункта выросло потребление домохозяйств, на 0,6 процентного пункта — потребление государства, а чистый экспорт и прочее дали минус 4,4 процентного пункта.

Таким образом, отмечает Дмитрий Полевой из компании «Астра Управление активами», без запасов экономика выросла бы только на 1,2 процента. Однако здесь надо учесть особенности отнесения добавленной стоимости на запасы, потому что растущая загрузка военно-промышленного комплекса и структурная трансформация экономики делают вопрос стоимости запасов неочевидным.

Рост капитальных инвестиций со стороны частного сектора, сравнимый с госинвестициями, в Центробанке объясняют значительным улучшением деловых настроений и необходимостью обеспечить структурную трансформацию экономики». Вместе с тем с августа 2023 года предложение инвесттоваров снижалось, и к декабрю падение составило уже 7,8 процента.

Отдельно на ВВП повлияло увеличение частного потребления, что связано с рекордно низкой безработицей и ростом зарплат. Последние факторы свидетельствуют о перегреве экономики, считают в ЦБ, поэтому регулятор пытается погасить процесс.

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      Платон Щукин
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