В России оценили рост экономики

Росстат: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6 %

В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,6 процента. Рост экономики страны оценили в Росстате.

Индекс физического объема ВВП вырос до 103,6 процента относительно 2022 года. Его объем составил 171, 041 триллиона рублей. Рост на 3,6 процента — предварительные показатели: по словам президента России Владимира Путина, итоговая оценка может составить четыре процента или более. Он связал повышение роста с пересмотром данных.

Оценка роста экономики Росстатом совпала с ранее озвученными Минэкономразвития данными. В конце 2023-го глава министерства Максим Решетников прогнозировал показатель в 3,5 процента. По его словам, такие результаты говорят об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика растет лучшими темпами, чем ожидалось. Организация значительно повысила прогноз роста ВВП России на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличился на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от 1 октября 2023 года.