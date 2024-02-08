Глава DC рассказал о работе над продолжением «Миротворца»

Джеймс Ганн заявил, что завершил работу над сценарием нового сезона «Миротворца»

Глава DC Studios Джеймс Ганн рассказал о работе над продолжением сериала «Миротворец» с актером Джоном Сина в главной роли. Подробностями он поделился в Threads — соцсети от Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Ганн сообщил, что закончил работу над сценарием второго сезона проекта. При этом дата выхода нового сезона шоу не уточняется.

Ранее актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполняет роль Лоис Лейн в «Супермене. Наследие», поделилась подробностями нового фильма.

«Миротворец» является спин-оффом фильма «Отряд самоубийц». Сериал посвящен предыстории антигероя Миротворца. Сценаристом, а также режиссером большинства эпизодов выступил создатель «Отряда самоубийц: Миссии навылет» Джеймс Ганн. В шоу также появятся Дженнифер Холлэнд, Стив Эйджи и Даниэль Брукс.