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11:29, 8 февраля 2024Мир

Глава МИД Польши рассказал о признании Украиной подавляющего преимущества России

Глава МИД Польши Сикорский: Киев признался в подавляющем преимуществе России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что украинские власти признались в крайне тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки снарядов и подавляющего преимущества России. Об этом дипломат заявил в интервью TVP Info.

«Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», — сказал польский министр.

Он добавил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США еще больше усложнит ситуацию для Украины из-за того, что Вашингтон может полностью отказаться от финансирования Киева.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сомневается, что бывший президент США Дональд Трамп сможет сдержать обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае повторного прихода к власти.

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      Семен Александров
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