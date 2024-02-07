Президент Польши поверил словам Трампа об окончании конфликта на Украине

Президент Польши Дуда: Трамп сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сомневается, что бывший президент США Дональд Трамп сможет сдержать обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае повторного прихода к власти. Об этом пишет РИА Новости.

«Я могу сказать исходя из моего личного опыта как президента Польской Республики, который работал когда-то с президентом Дональдом Трампом, когда он реализовывал свой первый президентский срок. То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено. Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно», — верит польский президент.

Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши поддержали удары Вашингтона по территории Сирии и Ирака, подчеркнув, что аналогичный ответ со стороны Ирана был бы не оправдан.