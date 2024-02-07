Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 7 февраля 2024Мир

Президент Польши поверил словам Трампа об окончании конфликта на Украине

Президент Польши Дуда: Трамп сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сомневается, что бывший президент США Дональд Трамп сможет сдержать обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае повторного прихода к власти. Об этом пишет РИА Новости.

«Я могу сказать исходя из моего личного опыта как президента Польской Республики, который работал когда-то с президентом Дональдом Трампом, когда он реализовывал свой первый президентский срок. То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено. Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно», — верит польский президент.

Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши поддержали удары Вашингтона по территории Сирии и Ирака, подчеркнув, что аналогичный ответ со стороны Ирана был бы не оправдан.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это и есть тот самый апокалипсис. Конец всему». Медведев описал сценарий войны России и НАТО

      НАТО отказалось назвать крупнейшие учения сигналом о подготовке войны с Россией

      Россиян предупредили об опасности популярной перепланировки

      Москвичам пообещали морозы

      Телеведущий упал со стула в прямом эфире и рассмешил коллег

      Суд рассмотрит вопрос о признании экстремистским движение в поддержку Фургала

      Зеленского заподозрили в подготовке к побегу

      Грузчик в аэропорту написал оскорбление на багаже туриста и вызвал споры в сети

      Президент Польши поверил словам Трампа об окончании конфликта на Украине

      Стало известно об обменивавших золото на доллары российских банках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше