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13:25, 8 февраля 2024Экономика

Госдолг США сочли «серым лебедем» для мировой экономики

Аналитик Холоденко: рецессия и рост госдолга США могут вызвать мировой кризис

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Госдолг США является «серым лебедем» (потенциально очень значительной проблемой) для мировой экономики. Об этом заявила начальник отдела аналитики и продвижения компании «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, ее слова приводит «Прайм».

Однако без дополнительных негативных факторов рост госдолга США вряд ли способен вызвать мировой финансовый кризис. В то же время триггерами могут стать глубокая рецессия в Соединенных Штатах или усиление геополитической напряженности, считает аналитик.

Она добавила, что проблема растущего госдолга США является долгосрочной. В обозримой перспективе этот фактор может привести к замедлению темпов роста мировой экономики и возникновению «пузырей» на глобальном финансовом рынке.

В июле 2023 года глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен заявила, что местное правительство не может полностью исключить риска наступления рецессии. Она также спрогнозировала замедление темпов роста американской экономики в среднесрочной перспективе на фоне сохранения «очень высокой инфляции».

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      Анатолий Акулов
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