Гай Ричи раскрыл секрет похудения без особых усилий
Известный голливудский режиссер Гай Ричи раскрыл секрет впечатляющего похудения на шесть килограммов за несколько месяцев без особых усилий. Его слова приводит Daily Mail.
55-летний Ричи признался, что обычно не завтракает, потому что с утра ему не хочется есть. До часа дня он пьет американо со льдом, а затем перекусывает батончиками из фиников и орехов. «Эти батончики годятся в качестве развлекательного баловства, но при этом недостаточно калорийные, чтобы что-то пошло не так», — иронично прокомментировал он выбор снеков. Единственный полноценный прием пищи у него происходит вечером.
Как правило, режиссер ест на ужин стейк рибай. Он признается, что ужинает этим блюдом пять или шесть раз в неделю и оно ему не надоедает. К тому же, по его словам, стейк очень просто готовить.
Режиссер добавил, что подобная диета не доставляет ему никаких неудобств, поскольку есть ему хочется преимущественно вечером. «Большую часть жизни я увеличивался в размерах, а теперь уменьшаюсь», — подытожил он.
Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.