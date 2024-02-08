Гай Ричи раскрыл секрет похудения без особых усилий

Daily Mail: режиссер Гай Ричи не завтракает и ужинает стейком, чтобы похудеть

Известный голливудский режиссер Гай Ричи раскрыл секрет впечатляющего похудения на шесть килограммов за несколько месяцев без особых усилий. Его слова приводит Daily Mail.

55-летний Ричи признался, что обычно не завтракает, потому что с утра ему не хочется есть. До часа дня он пьет американо со льдом, а затем перекусывает батончиками из фиников и орехов. «Эти батончики годятся в качестве развлекательного баловства, но при этом недостаточно калорийные, чтобы что-то пошло не так», — иронично прокомментировал он выбор снеков. Единственный полноценный прием пищи у него происходит вечером.

Как правило, режиссер ест на ужин стейк рибай. Он признается, что ужинает этим блюдом пять или шесть раз в неделю и оно ему не надоедает. К тому же, по его словам, стейк очень просто готовить.

Режиссер добавил, что подобная диета не доставляет ему никаких неудобств, поскольку есть ему хочется преимущественно вечером. «Большую часть жизни я увеличивался в размерах, а теперь уменьшаюсь», — подытожил он.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.