Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:10, 8 февраля 2024Из жизни

Гай Ричи раскрыл секрет похудения без особых усилий

Daily Mail: режиссер Гай Ричи не завтракает и ужинает стейком, чтобы похудеть

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Известный голливудский режиссер Гай Ричи раскрыл секрет впечатляющего похудения на шесть килограммов за несколько месяцев без особых усилий. Его слова приводит Daily Mail.

55-летний Ричи признался, что обычно не завтракает, потому что с утра ему не хочется есть. До часа дня он пьет американо со льдом, а затем перекусывает батончиками из фиников и орехов. «Эти батончики годятся в качестве развлекательного баловства, но при этом недостаточно калорийные, чтобы что-то пошло не так», — иронично прокомментировал он выбор снеков. Единственный полноценный прием пищи у него происходит вечером.

Материалы по теме:
«Тяжело даже моргать» Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
«Тяжело даже моргать»Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
13 декабря 2018
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября 2020
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022

Как правило, режиссер ест на ужин стейк рибай. Он признается, что ужинает этим блюдом пять или шесть раз в неделю и оно ему не надоедает. К тому же, по его словам, стейк очень просто готовить.

Режиссер добавил, что подобная диета не доставляет ему никаких неудобств, поскольку есть ему хочется преимущественно вечером. «Большую часть жизни я увеличивался в размерах, а теперь уменьшаюсь», — подытожил он.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали автобус с мирными жителями и обстреляли село под Белгородом. Есть пострадавшие

      Названа возможная цель ракетной атаки ВСУ на Белгород

      На Украине законопроект о мобилизации сравнили с крепостным правом

      Посетившая США популярная российская блогерша раскрыла недостатки страны

      Системы ПВО перехватили снаряды «Ольхи» и «Урагана» в Белгородской области

      Россиянку приговорили к 12,5 года за организацию сети подпольных казино

      Появилось видео отражения системой ПВО мощной атаки на Белгород

      Описан портрет путешествующего по России туриста

      В РПЦ отреагировали на возможное появление храма Пригожина в Африке

      В Чечне объяснили медаль у не состязавшегося в ОАЭ Адама Кадырова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше