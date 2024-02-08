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12:11, 8 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты обстоятельства культурной революции Homo sapiens

Nature Communications: культурная революция в палеолите была сложным процессом

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Ученые Музея Университета Нагои в Японии выяснили, что культурная революция у древних людей 40-50 тысяч лет назад, когда Homo sapiens превзошли неандертальцев, была гораздо более сложным процессом, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи раскрыли новые обстоятельства культурного перехода между средним и верхним палеолитом. В период среднего палеолита от 250 тысяч до 40 тысяч лет назад анатомически современные люди сосуществовали с неандертальцами и архаичными людьми и имели схожие с ними технологии изготовления каменных орудий. Например, они часто использовали метод леваллуа, при котором скалывались отщепы с помощью инструмента, похожего на молоток.

В верхнем палеолите архаичные люди вымерли, а Homo sapiens распространились на большие территории. В это время в различных сферах, включая изготовление инструментов и добычу пищи, появляются новые культурные элементы. Традиционно переход средний-верхний палеолит (MP-UP) рассматривался как резкое изменение, вызванное внезапной нейронной мутацией, приведшей к улучшению когнитивных способностей.

Однако новые данные показывают, что культурная революция произошла после первоначального расселения, что совпало с развитием технологии получения микропластин в раннем верхнем палеолите. Переход был сложным эволюционным процессом, включающим множество аспектов и изменений, происходивших в течение длительного периода.

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      Александр Еникеев
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