Раскрыты обстоятельства культурной революции Homo sapiens

Nature Communications: культурная революция в палеолите была сложным процессом

Ученые Музея Университета Нагои в Японии выяснили, что культурная революция у древних людей 40-50 тысяч лет назад, когда Homo sapiens превзошли неандертальцев, была гораздо более сложным процессом, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи раскрыли новые обстоятельства культурного перехода между средним и верхним палеолитом. В период среднего палеолита от 250 тысяч до 40 тысяч лет назад анатомически современные люди сосуществовали с неандертальцами и архаичными людьми и имели схожие с ними технологии изготовления каменных орудий. Например, они часто использовали метод леваллуа, при котором скалывались отщепы с помощью инструмента, похожего на молоток.

В верхнем палеолите архаичные люди вымерли, а Homo sapiens распространились на большие территории. В это время в различных сферах, включая изготовление инструментов и добычу пищи, появляются новые культурные элементы. Традиционно переход средний-верхний палеолит (MP-UP) рассматривался как резкое изменение, вызванное внезапной нейронной мутацией, приведшей к улучшению когнитивных способностей.

Однако новые данные показывают, что культурная революция произошла после первоначального расселения, что совпало с развитием технологии получения микропластин в раннем верхнем палеолите. Переход был сложным эволюционным процессом, включающим множество аспектов и изменений, происходивших в течение длительного периода.