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15:00, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Известный комик назвал расстраивающий его факт о КВН

Игорь Джабраилов

Игорь Джабраилов. Кадр: страница «LABELSMART» во ВКонтакте

Известный российский комик Игорь Джабраилов рассказал, что ему грустно видеть в КВН юмористов, которые уже больше 10 лет участвуют в телеигре. Расстраивающий его факт о «Клубе веселых и находчивых» он назвал в проекте «Откуда ты?», видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

Собеседник Джабраилова, комик Андрей Бебуришвили заявил, что рад тому факту, что он не участвовал в телевизионном КВН. По мнению юмориста, в таком случае ему вряд ли бы удалось достигнуть успеха в карьере.

«Самое грустное — это когда я включаю КВН по телевизору и вижу в вышке (высшей лиге — прим. «Ленты.ру») людей, с которыми я играл 12 лет назад», — ответил на это Джабраилов.

Ранее стало известно, что Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН. Его мать, Светлана Маслякова, заявила, что решение о передаче сыну компании «Телевизионное творческое объединение "АМИК"» было принято давно.

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      Маргарита Щигарева
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