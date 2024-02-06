Сын Маслякова стал единственным владельцем КВН

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем компании «АМИК»

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем компании «Телевизионное творческое объединение "АМИК"». Об этом свидетельствуют данные выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В графах «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» и «Сведения об участниках или учредителях юридического лица» указано только одно физическое лицо — Александр Александрович Масляков.

Ранее Маслякову-младшему принадлежала половина компании, а его отцу, основателю телеигры КВН — четверть. Остальным владела жена сына Маслякова Светлана.

В мае 2023 года в пресс-службе «АМИК» прокомментировали слухи об ухудшении здоровья Маслякова. Представители компании заявили, что беспокоиться о его здоровье не стоит.

Юридическое лицо творческого объединения «АМИК» было зарегистрировано в октябре 2006 года. Компания работает над производством телеигры КВН.