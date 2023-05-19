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13:34, 19 мая 2023Интернет и СМИ

Слухи об ухудшении здоровья Александра Маслякова прокомментировали

В «АМиК» опровергли слухи об ухудшении состояния здоровья Александра Маслякова

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и компания») опровергли появившиеся в СМИ слухи об ухудшении состояния здоровья руководителя КВН Александра Маслякова. Комментарий компании публикует KP.RU.

В «АМиК» заявили, что причин для беспокойства о здоровье Маслякова нет. Другие подробности его состояния в компании не привели.

Ранее о том, что у Маслякова якобы есть проблемы со здоровьем, сообщило Blitz+. В беседе с изданием бывший участник КВН актер Сергей Писаренко выразил уверенность, что Маслякову очень тяжело физически выступать ведущим телеигры. После этого его комментарий опубликовал ряд других СМИ.

В феврале 2022 года Масляков сообщил, что пропустит несколько первых игр нового сезона КВН из-за заражения коронавирусом. После этого игры, как правило, вели известные шоумены — Дмитрий Нагиев, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш. Позднее Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри и ведущего. Вместе с тем ряд игр вместо него по-прежнему вели другие звезды.

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Маргарита Щигарева
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