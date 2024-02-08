Культовая певица 90-х пожаловалась на маленькую пенсию

Экс-солистка группы «Мираж» Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию

Экс-солистка культовой в 1990-х группы «Мираж» Наталия Гулькина раскрыла размер своей пенсии. Ее слова приводит Prozvezd.

Певица пожаловалась, что из-за маленькой пенсии ей приходится работать. «На те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно», — пояснила она.

Гулькина отметила, что не имеет званий заслуженной и народной артистки, поэтому не может претендовать на соответствующие выплаты. Артистка несколько раз начинала собирать бумаги для получения надбавок, но так и не довела дело до конца.

«Званий я ни у кого не прошу, но ведь без денег прожить невозможно», — подчеркнула Гулькина, отметив, что ей приходится кормить 11 котов и содержать два больших аквариума с рыбами.

Ранее на размер пенсии пожаловался писатель и сатирик Лион Измайлов.