Сатирик Измайлов раскрыл размер своей пенсии

Сатирик Измайлов пожаловался на маленький размер своей пенсии

Писатель и сатирик Лион Измайлов получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. Артист во время телешоу «Секрет на миллион» признался, что этих денег для жизни сейчас совсем не хватает.

Как отметил юморист, за десятки лет работы на сцене ему не удалось скопить приличное состояние. Однако на отсутствие денег артист жаловаться не любит.

«У меня пенсия 30 тысяч рублей. Сложно, думаю, на такие деньги прожить. Я говорю, что я богатый, потому что мне всегда хватает того, что есть. Мне всегда всего хватает», — заявил на всю страну Измайлов.

По его словам, он старается жить на те деньги, которые у него имеются. При этом советский и российский юморист каждый месяц получает авторские отчисления. Жить только на одну пенсию не приходится. Артист признался, что иногда может позволить себе крупные покупки. К примеру, автомобиль он предпочитает менять каждые три года.

При этом Измайлов и его жена Елена Сорокина были вынуждены отказаться от дачи. Лион Измайлов уточнил, что им надоело ездить туда, поэтому пара решила снимать жилье для загородного отдыха.

Как признался писатель, в советское время он жил на широкую ногу. У Измайлова были большие суммы заработков даже по сравнению с коллегами по сцене. Однако, имея в свое время приличные заработки, юморист не смог обеспечить себе роскошную старость. Измайлов отметил, что не смог «сколотить капитал» и не знает, на что в свое время уходили все деньги.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что не знает размер своей пенсии. Звезда «Служебного романа» сказала, что никогда не была «денежным человеком», а материальные вопросы в семье всегда брал на себя ее муж народный артист РСФСР Александр Лазарев.

