Звезда «Служебного романа» рассказала о размере пенсии

Актриса Светлана Немоляева призналась, что не знает размер своей пенсии

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что не знает размер своей пенсии. Об этом она рассказала изданию «Аргументы и факты».

Звезда «Служебного романа» сказала, что никогда не была «денежным человеком», а материальные вопросы в семье всегда брал на себя ее муж народный артист РСФСР Александр Лазарев. «Сама я человек в этом плане совершенно неорганизованный и расхлябанный. Вы можете мне не поверить, но я правда не знаю точной суммы своей пенсии», — рассказала Немоляева.

Она отметила, что деньги приходят ей на карточку, после чего происходит автоматический платеж коммунальных услуг, счетов за квартиру и телефон. «Это неправильно, нужно уметь считать. Но я такая», — добавила артистка.

Ранее стал известен размер пенсии народного артиста РСФСР Михаила Боярского.