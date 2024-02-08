Макаревич отказался прилететь в Россию на похороны барабанщика «Машины времени»

SHOT: музыкант Макаревич не прилетит в Россию на похороны Борзова

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) в беседе с журналистами SHOT сообщил, что не прилетит в Россию на похороны своего коллеги и друга — сооснователя коллектива и барабанщика Юрия Борзова.

Исполнитель объяснил отказ прилететь на похороны работой: на 9 февраля у него назначен винно-музыкальный вечер в Тель-Авиве.

8 февраля сообщалось, что тело 70-летнего Борзова было найдено в его квартире в центре Москвы. Предварительно, музыкант скончался от сердечного приступа.