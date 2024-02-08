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17:40, 8 февраля 2024Культура

Умер один из основателей группы «Машина времени»

Shot: умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

Фото: Galiknik

В Москве на 71-м году жизни скончался один из основателей и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, у Борзова случился сердечный приступ. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Shot сообщает, что артист был найден без признаков жизни утром в своей квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы.

Юрий Борзов познакомился с лидером рок-группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (признан Минюстом РФ иноагентом) во время учебы в школе. Он был барабанщиком музыкального коллектива, а также автором его названия — Time Machines, или «Машина времени».

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      Варвара Кошечкина
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