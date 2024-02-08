Мать показала платья на свадьбу дочери и подверглась критике в сети

Американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 12,5 тысячи подписчиков.

Женщина рассказала, что приобрела четыре наряда, но не определилась, в каком именно пойдет на торжество. В начале видео она предстала перед подписчиками в платьях пудрово-розового и белого цветов. Затем инфлюэнсерша продемонстрировала изделие с кружевами и блестящими розовыми пайетками. «Моя дочь выходит замуж! Пытаюсь найти платье, в котором смогу танцевать!» — подписала она ролик.

Многие зрители заявили, что белые и кружевные модели не подходят для матери невесты. «Лучше последнее, потому что остальные выглядят так, будто ты невеста», «Первые три — свадебные платья», «Четвертое — единственное платье, которое уместно», «Белое оставьте невесте!» — высказывались они в комментариях под постом.

В январе пользовательница сети с никнеймом @One-Fox96 заявила о нежелании надевать бюстгальтер на свадьбу подруги Кейт (фамилия неизвестна) и разозлила ее. Девушка рассказала, что не любит носить данный вид нижнего белья, поскольку считает его неудобным. При этом она отметила, что у нее маленькая грудь, из-за чего, по ее словам, окружающие не могут определить, надела она бра или нет.