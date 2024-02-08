Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:46, 8 февраля 2024Ценности

Мать показала платья на свадьбу дочери и подверглась критике в сети

Кадр: @stacydsellsmohomes / Tiktok

Американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 12,5 тысячи подписчиков.

Женщина рассказала, что приобрела четыре наряда, но не определилась, в каком именно пойдет на торжество. В начале видео она предстала перед подписчиками в платьях пудрово-розового и белого цветов. Затем инфлюэнсерша продемонстрировала изделие с кружевами и блестящими розовыми пайетками. «Моя дочь выходит замуж! Пытаюсь найти платье, в котором смогу танцевать!» — подписала она ролик.

Многие зрители заявили, что белые и кружевные модели не подходят для матери невесты. «Лучше последнее, потому что остальные выглядят так, будто ты невеста», «Первые три — свадебные платья», «Четвертое — единственное платье, которое уместно», «Белое оставьте невесте!» — высказывались они в комментариях под постом.

В январе пользовательница сети с никнеймом @One-Fox96 заявила о нежелании надевать бюстгальтер на свадьбу подруги Кейт (фамилия неизвестна) и разозлила ее. Девушка рассказала, что не любит носить данный вид нижнего белья, поскольку считает его неудобным. При этом она отметила, что у нее маленькая грудь, из-за чего, по ее словам, окружающие не могут определить, надела она бра или нет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      На складе Wildberries под Москвой произошла массовая драка. Ее участников отвезли в военкомат, им пригрозили увольнением

      Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ в Белгородской области

      Молодой жиголо сел на 11 лет за расправу над 50-летней россиянкой

      В Раде признали боязнь украинцев перед военкомами

      Путин наградил Кадырова орденом

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир

      Саудовская Аравия заинтересовалась российскими ТОС-1А

      В США суд рассмотрит вопрос о дисквалификации Трампа из президентской гонки

      ВСУ пожаловались на качество работы Starlink

      Стала известна судьба детей не выдержавшей новостей о муже с СВО россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше