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12:00, 8 февраля 2024Россия

Минобороны предложило ввести предельный возраст контрактников при мобилизации

МО предложило определить предельный возраст службы контрактников при мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Для всех контрактников, проходящих службу в Вооруженных силах России в период мобилизации, следует установить единый предельный возраст. С таким предложением выступили в Министерстве обороны России, это следует из данных разработанного ведомством Федерального Закона, проект которого цитирует ТАСС.

В проекте документа говорится, что для высших офицеров предельный возраст составит 70, а всех остальных военнослужащих — 65 лет.

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В оборонном ведомстве сообщили агентству, что нормы о предельном возрасте контрактников при мобилизации на сегодняшний день касаются лишь тех, кто подписал контракт после 24 июня 2023 года, а на других военнослужащих не распространяются.

Все добровольческие и прочие подразделения, выполняющие задачи в зоне спецоперации, ранее в обязательном порядке заключили контракты с Минобороны, следовательно, при принятии упомянутого Федерального Закона, тема предельного возраста затронет и их.

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      Марк Леонов
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