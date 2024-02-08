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03:28, 8 февраля 2024Мир

На первом энергоблоке японской АЭС зафиксировали дым

NHK: на первом энергоблоке японской АЭС Цурага зафиксировали дым

Фото: Kyodo / Reuters

На первом энергетическом блоке японской атомной электростанции (АЭС) «Цурага» зафиксировали дым. Об этом сообщила центральная телерадиокомпания NHK.

Сообщение об инциденте поступило в 6:30 утра по местному времени 8 февраля. Как уточнили пожарные, дым выходил из здания турбины реактора. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что на данном энергоблоке с 2017 года идут работы по демонтажу реактора.

Ранее с расположенной в Японии АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 5,5 тонны воды, содержащей радиоактивные вещества. Инцидент произошел утром 7 февраля. Представители TEPCO обнаружили, что зараженная вода вытекает из стены здания, в котором находится система очистки загрязненной воды с АЭС.

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      Марина Совина
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