На первом энергоблоке японской АЭС зафиксировали дым

NHK: на первом энергоблоке японской АЭС Цурага зафиксировали дым

На первом энергетическом блоке японской атомной электростанции (АЭС) «Цурага» зафиксировали дым. Об этом сообщила центральная телерадиокомпания NHK.

Сообщение об инциденте поступило в 6:30 утра по местному времени 8 февраля. Как уточнили пожарные, дым выходил из здания турбины реактора. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что на данном энергоблоке с 2017 года идут работы по демонтажу реактора.

Ранее с расположенной в Японии АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 5,5 тонны воды, содержащей радиоактивные вещества. Инцидент произошел утром 7 февраля. Представители TEPCO обнаружили, что зараженная вода вытекает из стены здания, в котором находится система очистки загрязненной воды с АЭС.