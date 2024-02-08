На популярном горнолыжном курорте Сочи закрыли трассу из-за схода лавины

На курорте «Газпром Поляна» закрыли горнолыжную трассу из-за схода лавины

На популярном сочинском горнолыжном курорте «Газпром Поляна» временно закрыли трассу из-за схода лавины. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе курорта в четверг, 8 февраля.

«Снежная лавина сошла на 11 трассу», — сообщил собеседник агентства. По его словам, никто из райдеров не пострадал.

Представитель «Газпром Поляны» также рассказал, что службы курорта оперативно расчистили трассу.

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