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19:24, 8 февраля 2024Путешествия

На популярном горнолыжном курорте Сочи закрыли трассу из-за схода лавины

На курорте «Газпром Поляна» закрыли горнолыжную трассу из-за схода лавины

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На популярном сочинском горнолыжном курорте «Газпром Поляна» временно закрыли трассу из-за схода лавины. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе курорта в четверг, 8 февраля.

«Снежная лавина сошла на 11 трассу», — сообщил собеседник агентства. По его словам, никто из райдеров не пострадал.

Представитель «Газпром Поляны» также рассказал, что службы курорта оперативно расчистили трассу.

Ранее старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая назвала Санкт-Петербург лучшим городом для первого путешествия по России. Эксперт отметила, что Петербург не зря называют Северной Венецией. По ее словам, он обладает необыкновенной атмосферой.

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      Фариза Бацазова
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