На Украине законопроект о мобилизации сравнили с крепостным правом

Депутат Рады Мазурашу: законопроект о мобилизации возвращает крепостное право

Принятый Верховной Радой в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации фактические возвращает крепостное право. Об этом заявил депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, сообщается в стенограмме заседания на сайте Рады.

По его мнению, законопроект призван обеспечить не мобилизацию и поддержку военнослужащих, а «развитие рабовладельческой философии на Украине». Мазурашу призвал власти республики прекратить охотиться на сограждан, скрывающихся от «безбашенных» сотрудников военкоматов. При этом он подчеркнул, что загнанные в армию угрозами и принуждением люди не принесут пользу фронту.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что вопросы к мобилизационному законопроекту есть у всех депутатов украинского парламента.