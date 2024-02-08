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18:14, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине законопроект о мобилизации сравнили с крепостным правом

Депутат Рады Мазурашу: законопроект о мобилизации возвращает крепостное право

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko

Принятый Верховной Радой в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации фактические возвращает крепостное право. Об этом заявил депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, сообщается в стенограмме заседания на сайте Рады.

По его мнению, законопроект призван обеспечить не мобилизацию и поддержку военнослужащих, а «развитие рабовладельческой философии на Украине». Мазурашу призвал власти республики прекратить охотиться на сограждан, скрывающихся от «безбашенных» сотрудников военкоматов. При этом он подчеркнул, что загнанные в армию угрозами и принуждением люди не принесут пользу фронту.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что вопросы к мобилизационному законопроекту есть у всех депутатов украинского парламента.

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      Алевтина Запольская
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