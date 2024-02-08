Лидер партии Зеленского в Раде назвал неприемлемые нормы закона о мобилизации

Арахамия: вопросы к законопроекту о мобилизации есть у всех депутатов Рады

Вопросы к принятому в первом чтении законопроекту о мобилизации на Украине есть у всех депутатов Верховной Рады. Об этом заявил лидер фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

«Вчера проголосовали в первом чтении законопроект относительно военной службы, мобилизации и учета. Вопросы к нему есть у всех», — рассказал он.

В частности, неприемлемыми парламентарий назвал нормы по блокированию личных счетов граждан. Он также отметил, что не видит в Раде депутатов, которые поддерживали бы их.

Кроме того, Арахамия заявил, что планируется сохранить отсрочку для людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, в редакции действующего законодательства, а также пересмотреть подход к мобилизации аспирантов.

Ранее полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что принятие закона о мобилизации в стране приведет к ужесточению конфликта государства с обществом и к восстанию. По его словам, на фронте окажутся работники ЖКХ, что повлечет коллапс в этой сфере.